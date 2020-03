Mekki : le ministère a mis en place un plan de protection du personnel de santé

Le ministère de la santé a annoncé, à l’issue d’une séance de travail consacrée dimanche 29 mars 2020, la mise en place d’un plan de protection des professionnels de santé contre le Covid-19.

La séance de travail, présidée par le ministre de la santé Abdellatif El Mekki a été tenue en présence des chefs de services de médecine de travail et des maladies de professionnelles dans les hôpitaux universitaires, le directeur de l’Institut du Travail et des maladies professionnelles et les membres de la commission permanente de suivi de la propagation du coronavirus.

Lors de cette réunion, les responsables ont discuté les moyens de protection des professionnels de santé mises en place, ainsi que la question de l’organisation des permanences dans les unités chargées de prendre en charge les malades .

Cette séance intervient après l”appel lancé vendredi, par la Fédération générale de la santé, à fournir les moyens et équipements de prévention et de protection nécessaires à tous les professionnels du secteur de la santé dans le cadre de la prévention de la pandémie du coronavirus.

La fédération avait également, appelé à soumettre les professionnels du secteur aux analyses nécessaires pour la détection précoce du virus, recommandant de recourir au régime du travail continu et de prendre en charge les professionnels, afin d’éviter tout risque pouvant les atteindre, à leur retour chez eux.