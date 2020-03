Mekki: le recours à la chloroquine pour le traitement des contaminés en cours d’examen

Le recours à la Chloroquine pour le traitement des personnes contaminées par le coronavirus est en cours d’examen, a affirmé samedi Aldellatif El Mekki, ministre de la Santé, lors d’un point de presse au siège du ministère, ce samedi 21 mars 2020.

Dans une déclaration accordée à l’agence TAP, El Mekki a révélé que les ministères de la santé et de la recherche scientifique ont consacré un fonds de 2,5 millions de dinars pour le financement des recherches et des expériences sur l’usage de la chloroquine dans le traitement du coronavirus.

‘’Le ministère a donné son accord pour l’usage de la chloroquine dans certains cas spécifiques’’, a-t-il précisé.

El Mekki a ajouté que le ministère de la santé est en train d’aménager les hôpitaux pour accueillir les personnes contaminées.

‘’Nous sommes en train de réserver des parties des hôpitaux publics pour les personnes pouvant être atteinte du coronavirus indépendamment du degré de gravité de leur situation’’, a-t-il souligné.

Selon El Mekki, toute personne nécessitant une réanimation aura accès à tout ce dont elle a besoin malgré les modestes moyens disponibles.

Un tri sera fait au niveau de l’entrée des services d’urgence pour détecter les patients présentant les symptômes du coronavirus, selon El Mekki.

Une cellule de veille, regroupant des médecins et des administrateurs, sera mise en place dans chaque hôpital pour faire le suivi de la concrétisation des stratégies mises en place, a-t-il encore dit.

Un protocole spécifique sera aussi assuré aux personnes ayant une insuffisance rénale chronique et devant faire des séances régulières d’hémodialyse et pouvant être atteinte du Coronavirus, a encore note le ministre de la Santé.