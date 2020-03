Mekki: Les analyses effectuées sur les membres de la famille du patient infecté par le Coronavirus avérées négatives

Le ministre de la Santé, Abdellatif Mekki a déclaré, mardi à la TAP, que “toutes les analyses effectuées sur les membres de la famille (six personnes) du patient infecté par le Coronavirus se sont avérées négatives.

Lors d’une visite effectuée cette après-midi, à l’unité sanitaire destinée à l’hébergement des cas suspects de contamination par le Coronavirus, à l’hôpital Abderrahmane Mami à l’Ariana, Mekki a considéré que “la situation épidémiologique du pays est rassurante”, appelant les citoyens à ne pas paniquer, d’autant que près de 90% des personnes contaminées par le virus, finissent par se rétablir.

D’un autre côté, le ministre de la Santé a souligné la disposition des structures de santé et des institutions hospitalières dans toutes les régions du pays à faire face à toute infection ou suspicion de contamination par le virus, après l’élaboration d’une stratégie basée principalement sur des campagnes de sensibilisation, la fourniture du matériel médical nécessaire et le renforcement du cadre médical et paramédical pour lutter contre le virus.

Pour sa part, le directeur régional de la santé à l’Ariana, Abdellatif Jemai, a fait savoir que cinq membres d’une même famille dans la région d’El Mnihla (Ariana) et six autres d’une deuxième famille dans la ville de l’Ariana, voyageurs à bord du même navire que le seul patient contaminé par le virus ont été isolés chez eux.

Jemai a encore affirmé que les personnes isolées présentent un état de santé stable jusqu’à présent, affirmant qu’ils ne souffrent d’aucun symptôme de contamination (Toux, fièvre), notant, par ailleurs, l’absence de l’enregistrement de cas de contamination dans le gouvernorat de l’Ariana.