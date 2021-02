Melloulech : les forces sécuritaires utilisent le gaz lacrymogène pour disperser les manifestants

Les forces de sécurité ont utilisé le gaz lacrymogènes pour disperser, dimanche matin, des jeunes de la région de Ouled Jaballah (délégation de Melloulech dans le gouvernorat de Mahdia) qui protestent, depuis lundi, contre la hausse des prix des aliments pour bétail et la détérioration de la situation des agriculteurs de la région. Les manifestants ont riposté par des jets de pierres et la fermeture de certaines routes. Certains ont saisi des véhicules particuliers et de transport de carburants ainsi que des bouteilles de gaz et des véhicules de la poste tunisienne et de la municipalité de Melloulech. Les forces de la garde nationale ont réussi à récupérer, ce matin, les véhicules avant que les affrontements ne recommencent entre les citoyens et les unités sécuritaires, a indiqué le porte parole de la garde nationale à Mahdia, Mohamed Ghrad. Les habitants de la région protestent contre la hausse des prix des aliments combinés pour bétail dont le prix à dépassé 52 dinars soit 10 dinars de plus que son prix légal. Il est à noter que le taux de chômage parmi les jeunes de la région est très élevé face à l’absence de projets de développements

