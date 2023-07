Meloni : Le mémorandum d’entente, étape importante vers le renforcement du partenariat sur la question migratoire

La présidente du Conseil italien, Giorgia Meloni a qualifié, dimanche, le mémorandum d’entente sur le partenariat stratégique et global entre la Tunisie et l’Union européenne (UE), signé au Palais de Carthage, d’étape importante vers la mise en place d’un partenariat effectif entre la Tunisie et l’UE pour faire face de manière globale et intégrée à la crise migratoire en Méditerranéen « .

» Ce mémorandum est l’aboutissement d’un grand travail diplomatique « , a-t-elle précisé.

Meloni a souligné la nécessité de poursuivre le travail pour favoriser la mise en œuvre des piliers du mémorandum convenus dans le cadre de la déclaration commune conclue, en juin 2023, en Tunisie.

La responsable italienne a exprimé la disposition de son pays à » apporter un gros de soutien pour mettre en oeuvre le mémorandum « .

Elle a salué par ailleurs les efforts diplomatiques de son pays, de la Commission européenne et de la Tunisie pour sceller ce partenariat.

Meloni a fait savoir que l’Italie accueillera, dimanche prochain, une réunion sur la migration et le développement avec la participation du président de la République, Kaïs Saïed et plusieurs présidents et chefs de gouvernements de pays africains.

