Meloni : «Nous essayons  d’éviter que la  Tunisie se retrouve en situation de défaut de paiement»

La Première ministre italienne, Giorgia Meloni, a déclaré mercredi que les efforts déployés par son gouvernement pour aider la Tunisie à surmonter sa crise économique profitent aux populations des deux pays.

S’exprimant devant la Chambre des députés italienne, elle a fait part aux des efforts de son gouvernement pour aider la Tunisie à recevoir dès que possible un prêt de près de 1,9 milliard de dollars de la part du Fonds monétaire international.

Le FMI exige du gouvernement tunisien qu’il mette en œuvre une série de réformes avant d’accorder le prêt. Toutefois, la Tunisie demande qu’une première tranche de financement soit débloquée immédiatement par le FMI, le reste du prêt pouvant être versé en fonction de l’avancement des réformes. Rome a demandé au FMI d’approuver un premier plan de sauvetage inconditionnel.

Meloni a rappelé qu’elle s’était rendue à Tunis le 11 juin avec Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, et Mark Rutte, premier ministre néerlandais, afin d’accélérer l’octroi de l’aide financière de l’UE à la Tunisie.

« Ce que nous essayons de faire avec la Tunisie, c’est d’empêcher un pays, qui est notre voisin, de se retrouver en situation de défaut de paiement. Nous essayons de le faire pour les citoyens tunisiens et aussi pour nos citoyens », a déclaré Meloni.

Elle a ajouté que l’Italie encourageait « une approche de coopération sérieuse » avec la Tunisie et d’autres pays d’Afrique du Nord, « une approche égale pour promouvoir la croissance et le développement ».

Meloni a qualifié d' »extrêmement positif » le fait que la situation en Tunisie sera abordée lors de la réunion du Conseil de l’UE des 29 et 30 juin, et a exprimé le souhait que Bruxelles débloque un paquet d’aide « dès que possible ».

Elle a ajouté : « L’Europe doit rester concentrée sur la Tunisie : « L’Europe doit continuer à se concentrer sur la stabilité de la Tunisie. Il s’agit d’un objectif fondamental pour la sécurité de l’ensemble de la région méditerranéenne et, par conséquent, de l’Europe. »