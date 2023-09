 Meloni veut un blocus naval de l’Afrique du Nord pour enrayer  l’afflux de migrants

La Première ministre italienne Giorgia Meloni s’est engagée à prendre des « mesures extraordinaires » pour faire face à l’afflux de réfugiés, notamment en appelant à nouveau à un blocus naval de l’Afrique du Nord, après une semaine au cours de laquelle plus de 6 000 personnes sont arrivées en une journée sur l’île de Lampedusa en provenance de Tunisie.

Meloni a invité la cheffe de la Commission européenne à se rendre avec elle à Lampedusa pour constater par elle-même les conditions et a appelé à la mise en œuvre d’un nouvel accord migratoire entre l’Union européenne et la Tunisie.

Dans une vidéo distribuée par son bureau, Meloni a déclaré que l’Europe avait besoin d’un « changement de paradigme » pour faire face à une série de facteurs en Afrique – conflits, instabilité, flambée des prix des céréales et crises climatiques – qui, selon elle, pourraient inciter des millions de personnes à risquer leur vie. vies pour venir en Europe.

« L’Italie et l’Europe ne peuvent évidemment pas accueillir cet afflux massif de personnes, surtout lorsque ces flux migratoires sont gérés par des trafiquants sans scrupules », a-t-elle déclaré.

- Publicité-