Menace de grève de la fédération générale de la santé

La fédération générale de la santé a menacé de déclencher une grève pour exiger le lancement de négociations sociales en vue d’augmenter les salaires des travailleurs du secteur privé de la santé, au titre des années 2020 et 2021.

Dans une motion professionnelle publiée aujourd’hui, jeudi, la fédération a exigé que les négociations sur l’augmentation des salaires incluent les cliniques privées et les pharmacies privées ainsi que les industries pharmaceutiques

Elle a souligné la nécessité de revoir les conventions collectives sectorielles qui réglementent le travail dans les cliniques privées, les cliniques d’hémodialyse et les officines, appelant à la reprise des négociations pour élaborer une convention sectorielle pour les industries pharmaceutiques.

La fédération a fait part de sa disposition à entamer des négociations sur les majorations salariales.

