Meninx achète encore chez UBCI

On apprend, dans une déclaration des opérations significatives réalisées par les personnes exerçant des responsabilités dirigeantes et les personnes qui leur sont liées, faite par «Meninx Holding du groupe Tamarziste, que ce dernier poursuit sa stratégie d’acquisition d’actions de la banque UBCI. Le 8 novembre encore, le même groupe faisait acquisition de 18.492 nouvelles actions, pour un total de 569.203 DT. Des acquisitions, faites entre le 30 octobre et le 1er novembre de cette année.

Rappelons que le groupe Tamarziste avait déjà fait acquisitions de 48.802 actons en août dernier. Cet achat avait été précédé, début septembre dernier par 35.400 autres actions, faite avant l’accord signé entre le groupe La Carte et la BNP Paribas. Toujours en septembre, Meninx achetait 22.322 autres actions. Il déclarait alors, qu’il envisage de poursuivre l’acquisition de nouvelles actions.

La dernière mise à jours de l’actionnariat de l’UBCI par la BVMT, datant du 26 avril 2018, on ne sait pas combien les Tamarziste détiennent dans le capital de l’UBCI, où ils n’étaient qu’à un peu plus de 12 % en septembre 2019. Entretemps, la reprise de 39 % du capital de l’UBCI par le groupe Doghri, attend toujours concrétisation.