Meninx des Tamarzistes, achète encore plus d’UBCI

Lors d’une déclaration des opérations significatives, on apprend que le bras droit de Mehdi Tamarziste de la société Meninx, Zakaria Belhadj, a encore acheté 35.400 actions de l’UBCI sur la bourse, pour le montant de 986.2444 DT. Ce nouvel achat intervient après une première grande quantité d’actions de l’UBCI, achetée fin août, toujours par les Tamarzistes, pour un total d’un peu plus de 2 MDT. Des achats qui avaient été faits, juste avant l’accord signé entre BNP Paribas, pour la vente de 39 % du capital de sa filiale tunisienne au groupe Carte de la famille Doghri, originaire de Djerba comme les Tamarzistes.

La première fournée d’actions achetée par Meninx, avait été à des prix variant entre26 et 31 DT. Des prix déjà jugés plus chers que les 23,5 DT qui est le prix de vente de BNP Paribas à la Carte. Manifestement peu soucieux des prix et d coût de l’opération, le groupe Meninx a acheté les dernières 35.400 actions à 27,860 DT l’action, toujours plus cher que le prix de référence, qui reste celui signé entre la banque française et les Doghri