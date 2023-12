Mer Rouge : BP suspend à son tour « tous les transits »

Dans la foulée de plusieurs géants du transport maritime mondial vendredi et samedi, le géant britannique des hydrocarbures BP a annoncé lundi suspendre lui aussi tout transit en mer Rouge, après des attaques perpétrées par des rebelles houthis du Yémen.

« Compte tenu de la détérioration de la situation sécuritaire du transport maritime en mer Rouge, BP a décidé de suspendre temporairement tous les transits via la mer Rouge », a indiqué le groupe dans une déclaration transmise à l’AFP.

« La sûreté et la sécurité de nos collaborateurs et de ceux qui travaillent en notre nom sont la priorité de BP », a ajouté l’entreprise, qui dit aussi que cette pause sera constamment réévaluée « en fonction des circonstances à mesure qu’elles évoluent dans la région ». Le danois Maersk, l’allemand Hapag-Lloyd, le français CMA CGM et l’italo-suisse MSC avaient fait savoir ces derniers jours que leurs navires n’emprunteraient plus la mer Rouge « jusqu’à nouvel ordre », au moins jusqu’à lundi ou jusqu’à ce que le passage « soit sûr ».

Cette décision intervient alors qu’un navire norvégien, le M/V Swan Atlantic, a été touché lundi en mer Rouge par un « objet non identifié », a indiqué son propriétaire. « Heureusement, les membres de l’équipage indien n’ont pas été blessés et, selon eux, le bateau a subi des dégâts limités », a indiqué l’armateur norvégien Inventor Chemical Tankers dans un communiqué,