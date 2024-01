Merav Michaeli : Netanyahu met les otages en danger pour protéger sa carrière

Lors de la réunion hebdomadaire des factions de son parti lundi, la cheffe du parti Avoda, Merav Michaeli a accusé le Premier ministre Benjamin Netanyahu de « mettre en danger les otages détenus par le groupe terroriste palestinien du Hamas afin de protéger sa carrière politique ».

« Au début de la guerre, Netanyahu a déclaré que les objectifs de la guerre étaient à la fois de renverser le gouvernement du Hamas et de ramener les otages à la maison », a-t-elle rappelé.

« 101 jours se sont écoulés et la vérité doit être dite – Netanyahu a échoué. Aucun de ces objectifs n’a été atteint », a-t-elle noté.

« Ce qu’il faut pour ramener les otages à la maison, c’est un accord qui inclura une cessation des hostilités. Chaque jour qui passe met en danger nos otages. Nous devons les ramener chez eux maintenant. »

« Mais la cessation des hostilités met en danger le maintien au pouvoir de Netanyahu. Sa coalition veut poursuivre les combats, et il est moins urgent pour elle de ramener les otages. Netanyahu les met donc en danger pour se préserver et préserver son gouvernement. Nous ne devons pas permettre cela. »

« Le retour des otages et la mise à terre du Hamas signifient que nous devons parler du jour d’après, pour promouvoir un accord politique avec une Autorité palestinienne forte », a poursuivi Michaeli, affirmant que « le refus de Netanyahu de faire quoi que ce soit revient à abandonner nos otages et à abandonner la sécurité nationale d’Israël ».

- Publicité-