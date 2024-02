Mesures au profit des personnes à faible revenu à l’occasion du mois de Ramadan

Une séance de travail ministérielle, tenue, mardi au Palais du Gouvernement à la Kasbah, sous la présidence du chef du gouvernement, Ahmed Hachani, a pris un ensemble de mesures au profit des personnes à faible revenu et des familles nécessiteuses à l’occasion du mois de Ramadan.

Une aide financière de 60 dinars sera, ainsi, accordée à 340 familles nécessiteuses, pour un montant global de 20,4 millions de dinars. Des aides similaires seront également distribuées à l’occasion de l’Aïd al-Fitr.

Il a été, également, décidé lors de cette séance, d’augmenter la valeur du couffin de Ramadan au profit des familles à revenu limité ne bénéficiant pas d’une subvention. La valeur de ce couffin sera portée à 100 dinars, moyennant la mobilisation d’une enveloppe global de 4,5 millions dinars, outre l’augmentation du nombre de bénéficiaires du programme d’intervention de l’Union Tunisienne de Solidarité Sociale.

La réunion a porté sur le programme d’action des ministères en prévision du mois de Ramadan. Ainsi les ministres de l’Intérieur, des Affaires sociales, du Commerce et du Développement des exportations, de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche, de la Santé, des Transports, du Tourisme et des Affaires religieuses, et un représentant du ministère des Affaires culturelles, ont présenté les programmes d’activités de leurs départements au cours du prochain mois de Ramadan, en présence de la ministre des Finances.

Il a également été convenu au cours de la séance de travail de renforcer les activités de sensibilisation du consommateur aux techniques appropriées en matière de manipulation des aliments en vue de prévenir les risques qui y sont associés. Il a été, également, décidé de mettre en oeuvre un programme de contrôle spécifique pour veiller à la sécurité des produits alimentaires à toutes les étapes et prendre les mesures nécessaires pour dissuader les contrevenants conformément à la législation en vigueur.

