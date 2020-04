Mesures contre le Covid 19 : 991 véhicules saisis et 285 personnes appréhendées

Le porte-parole du ministère de l’Intérieur, Khaled Hayouni, a indiqué que 991 moyens de transport ont été saisis depuis la décision émise par le département, le 27 mars dernier, et relative à la saisie des véhicules circulant pendant le confinement sanitaire sans motif valable et sans autorisation préalable.

Dans une déclaration accordée, mercredi, à l’agence TAP, Hayouni a précisé que 17380 permis de conduire ont été saisis, et 1258 individus ont été placés en détention pour violation du couvre-feu en vigueur.

Il a, également, fait état du maintien en détention de 285 personnes ayant enfreint les mesures liées au confinement sanitaire.

Le porte-parole du département a précisé que les personnes se trouvant dans des situations n’ayant pas été mentionnées sur la plateforme du ministère des Technologies de la communication et de la Transformation digitale, peuvent bénéficier d’une autorisation exceptionnelle, personnelle et exclusive pour certains petits métiers, professions et petits commerces nécessaires à la communauté nationale en ces circonstances exceptionnelles. Il s’agit notamment des activités liées à l’agroalimentaire et d’autres activités connexes dont la santé, l’énergie, les services et l’agriculture.

Il est question, aussi, de permission pour des cas particuliers et confirmés liés à des affaires familiales et des situations d’urgence.