Meta et Mark Zuckerberg annoncent 10 000 nouveaux licenciements

Meta s’enfonce dans une crise. À sa tête, Mark Zuckerberg vient d’annoncer le licenciement de 10 000 personnes. Cela intervient quatre mois après une première vague d’ampleur où 11 000 employés avaient déjà été licenciés, à la fin de l’année 2022. Dans le même temps, les ouvertures de 5000 nouveaux postes ont été suspendues.

En 2022, Mark Zuckerberg évoquait des erreurs de calcul qui l’avaient incité à augmenter drastiquement les investissements de la firme qui règne sur Facebook, Instagram, WhatsApp tout en voulant pousser le fameux métavers. Il pensait, à tort, que l’essor de ses activités observé depuis le début de la pandémie de Covid-19 allait se poursuivre. Pour ces 10 000 nouveaux licenciements, l’homme d’affaires opte pour un discours qui a de quoi faire grincer quelques dents en désignant l’année 2023 comme « Année de l’efficacité ».

« Ce sera difficile, il n’y a pas d’autre solution. Il faudra dire au revoir à des collègues talentueux et passionnés qui ont contribué à notre succès. Ils se sont consacrés à notre mission et je leur suis personnellement reconnaissant pour tous leurs efforts. Nous soutiendrons les gens de la même manière que par le passé et nous traiterons chacun avec la gratitude qu’il mérite », écrit l’homme d’affaires dans un très long post Facebook.