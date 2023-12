Météo : Alerte au brouillard

La situation météorologique est favorable à l’apparition, cette nuit et mercredi matin (27 décembre 2023), de bancs de brouillard sur le nord et le centre-ouest, selon un bulletin spécial de l’Institut National de la Météorologie.

Ce brouillard sera localement épais surtout sur les régions côtières, les vallées et les environs des barrages et des forêts, réduisant la visibilité horizontale à moins de 300 mètres.

Ce brouillard se dégagera progressivement, demain mercredi, à partir de 9h.

