Météo: Avènement ce 25 décembre des «nuits blanches», l’épisode le plus froid de l’année

Les premières heures de la journée de samedi sont marquées par l’apparition d’un brouillard notamment dans les zones côtières et basses et dans les environs des barrages. Le ciel sera ensuite partiellement, couvert dans tout le pays. Les nuages s’intensifieront, dans le Sud-ouest, à la fin de la journée et seront accompagnés de quelques pluies.

Vents de secteur Ouest forts à faibles près des côtes Ouest et modérés ailleurs.

Mer agitée sur les côtes est et peu agitée à moutonneuse dans le Nord.

Températures en légère hausse. Les maximales oscilleront entre 18°c et 22°c et atteindront 16°c sur les hauteurs Ouest du pays.

Le samedi 25 décembre correspond à l’entrée des nuits blanches (période la plus froide de l’année et brouillard fréquent), selon le calendrier agraire, indique l’Institut National de la Météorologie.