Ciel partiellement nuageux sur la plupart des régions à très nuageux au nord, où des cellules orageuses accompagnées d’averses isolées sont attendues au nord l’après-midi.

L’activité du vent nécessite la vigilance près des côtes. Mer agitée à très agitée . Les températures maximales entre 30 et 35 degrés dans les régions côtières et entre 37 et 42 degrés à l’intérieur du pays avec des vents de sirocco.

