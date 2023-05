Météo: Averses isolées et orageuses prévues au nord et localement au centre

Averses isolées et orageuses prévues au nord et localement au centre aujourd’hui. Les pluies seront parfois intenses à l’extrême nord-ouest le matin. Temps dégagé au sud du pays. L’activité du vent nécessite la vigilance près des côtes et au sud, où il y’aura des vents de sable et de poussière. Mer agitée à très agitée et température maximales entre 16 et 21 degrés au nord, sur les hauteurs et dans la région du Sahel et entre 23 et 28 degrés sur le reste des régions. Au sud, la températures atteindra 33 degrés au sud ouest et 37 degrés à l’extrême sud.

