Météo: Baisse relatives des températures, cette semaine

Une baisse relative des températures est attendue cette semaine. Les températures maximales seront comprises entre 29 et 35 degrés dans les zones côtières et entre 36 et 41, à l’intérieur du pays avec des vents de sirocco, à l’exception du Sud-ouest, où les températures seront à 45 et 40 degrés, indique l’INM.

- Publicité-

L’activité des vents nécessite de la vigilance près des côtes et sur le Sud. Ces vents seront accompagnés de phénomènes de sables. La mer sera agitée, à très agitée localement dans la région de Serrat.

Temps peu nuageux sur la plupart des zones, les nuages devenant progressivement denses, l’après-midi, sur hauteurs Ouest accompagnés de pluies éparses et locales.