Des brumes locales seront observées durant les premières heures de la journée sur les hauteurs et le temps sera peu nuageux sur la plupart des régions.

Le vent soufflera faible à modéré et la mer sera peu agitée à houleuse, selon l’Institut National de la Météorologie (INM).

Les températures seront comprises entre 27 et 32 degrés.

- Publicité-