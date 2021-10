Météo: ciel dégagé et légère hausse des températures

Le ciel sera dégagé au cours de cette journée dans la plupart des régions..

- Publicité-

De faibles pluies sont attendues dans la région du Cap Bon le matin, avec des passages nuageux sur le reste du pays. Les nuages peuvent être parfois denses dans les zones côtières.

Les bulletins d’avertissements sont applicables en ce qui concerne la navigation et la pêche.

La mer est très agitée à agitée, et la vitesse du vent peut atteindre 70 km/h près des côtes et en hauteur.. Une légère hausse des températures est attendue, avec un maximum compris entre 16 et 21 degrés dans le nord et les hauts plateaux, et entre 21 et 26 degrés dans le reste des régions.