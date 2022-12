Brume locale sur le sud-ouest, aux premières heures de la journée, puis ciel partiellement nuageux sur la plupart des régions. Les nuages deviennent parfois plus denses sur l’extrême nord avec pluies faibles.

Un vent fort se poursuit prés des côtes et la mer sera très agitée dans le nord et agitée à l’est du pays.

Légère hausse des températures et les maximales seront comprises entre 16 et 22 °C et se situeront à 14°C sur les hauteurs.

