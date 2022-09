Météo: Ciel partiellement nuageux sur la plupart des régions

Le ciel sera partiellement nuageux sur la plupart des régions avec apparition, l’après-midi, de cellules orageuses accompagnées de pluies sur le nord et le centre et localement le sud.

Ces précipitations seront parfois orageuses avec chute de grêle sur certains endroits, selon l’Institut National de la météorologie(INM).

Les températures seront stationnaires et les maximales seront comprises entre 34 et 39 degrés dans les régions côtières et sur les hauteurs et entre 40 et 45 degrés dans le reste des régions.

Le vent soufflera faible à modéré avec une vitesse qui peut atteindre 40 Km/h prés des côtes Nord et dépassant localement 60Km/h lors de l’apparition de cellules orageuses.La mer sera houleuse à agitée dans le nord.