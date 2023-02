Possibilité d’apparition de brume locale jeudi, sur les zones basses et de formation de verglas dans les régions ouest, aux premières heures de la journée, puis ciel peu à partiellement, nuageux sur la plupart des régions.

Vent faible à modéré ne dépassant pas 30 km/h et mer peu agitée.

Légère hausse des températures et maximales comprises entre 14 et 19 °C.

