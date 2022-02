Des cellules orageuses avec pluies éparses sont attendues cette nuit sur le nord et localement le centre et le sud du pays, a annoncé l’Institut National de la Météorologie (INM), dans un bulletin publié sur sa page Facebook.

Les températures se situeront entre 10 et 14 degrés et ne dépasseront pas les 6 degrés sur les hauteurs. Le vent soufflera fort et la vigilance est de mise, prévient l’INM