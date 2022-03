Météo: Des éclaircies  attendues, ce soir

Les éclaircies devraient faire leur retour ce soir avec quelques nuages passagers sur tout le pays et seront plus abondants au Nord et au Centre, indique l’Institut National de la Météorologie dans un bulletin de suivi publié, mercredi après-midi.

Cependant, le temps demeure froid. Les températures oscilleront entre 4°c et 8°c dans le Nord et les hauteurs et entre 8°c et 12°c dans le reste des régions.

La mer sera agitée à très agitée dans l’Ouest du pays. Vent relativement fort près des côtes Ouest.