Les températures seront en légère baisse samedi, les maximales seront comprises entre 13 et 18 degrés dans la plupart des régions et se situeront à 11 degrés dans les hauteurs.

Une stabilité est attendue, samedi, de la plupart des indicateurs météorologiques. Le ciel sera partiellement nuageux sur l’ensemble du pays. Le vent soufflera de secteur Nord et au Centre et de secteur Est au Sud faible à modéré et la mer sera généralement peu agitée.