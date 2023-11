Des résidus de pluies sont attendus dimanche matin, sur le Cap Bon puis le temps sera marqué par des nuages passagers sur la plupart des régions, selon les prévisions de l’Institut National de la météorologie(INM).

Les températures maximales seront comprises 14 et 20 degrés et atteindront 12 degrés sur les hauteurs.

L’intensité du vent connaîtra une baisse avec une vitesse de moins de 60 km/h et la mer sera houleuse à très agitée.

