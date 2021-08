Météo : Des pluies sont attendues, mardi après midi, sur les hauteurs ouest du pays

Des pluies sont attendues, mardi après midi, sur les hauteurs ouest du pays, avec la possibilité de chute de grêle dans quelques endroits. Les pluies concerneront, par la suite, vers la fin de la journée, un nombre de délégations de l’Est.

- Publicité-

Les températures seront en légère hausse et les maximales varieront entre 30 et 36 degrés sur les cotes nord et les hauteurs et entre 36 et 42 degrés sur le reste des régions.

Le vent sera modéré, mais la vitesse pourrait dépasser 70 km/h lors de l’apparition de cellules orageuses.

La mer sera peu agitée à agitée sur le golfe de Gabès, fin de la journée.