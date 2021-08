Météo : Hausse relative des températures

La journée du mardi connaitra une hausse relative des températures, les maximales atteindront 40/45 degrés et 47 degrés au Sud-ouest avec des vents de sirocco à l’exception des zones côtières du Nord et du Sahel, où elles évolueront entre 33 et 38 degrés.

- Publicité-

Des cellules orageuses seront formées sur le nord et localement le Centre, l’après-midi, accompagnées de pluies éparses avec possibilité de grêle dans des endroits limités.

Les vents seront généralement modérés, atteignant une vitesse de 40 km/h près des côtes. La mer sera agitée dans le Nord et ondulée dans les côtes Ouest.