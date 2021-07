Météo : La vague de chaleur se poursuivra dans la plupart des régions

La vague de chaleur se poursuivra, ce jeudi, dans la plupart des régions. Les températures maximales évolueront entre 36 et 42 degrés dans les zones côtières et seront comprises entre 40 et 46 degrés à l’intérieur du pays avec des coups de sirocco.

Le vent sera généralement du secteur sud faible à modéré et sera relativement fort près des côtes, l’après-midi.

La mer sera peu agitée à agitée. Temps généralement peu nuageux avec des nuages plus intenses sur les zones côtières du nord, la nuit.