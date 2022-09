Météo: Le vent soufflera fort au Cap Bon et au Centre-Est

Des cellules orageuses et des chutes de pluie sont prévues, durant les prochaines heures, au Cap Bon et au Centre-Est avec possibilité de chutes de grêle dans certains endroits, a indiqué l’INM, dans un bulletin météo. Temps passagèrement nuageux sur le reste des régions et vent faible à modéré d’une vitesse qui pourrait atteindre 40km/h près des côtes et dépasser temporairement 70km/h lors de l’apparition des cellules orageuses. mer peu agitée à agitée. Les températures seront situées, la nuit, entre 25 et 29 degrés et pourraient atteindre 31 degrés au sud ouest et à l’extrême sud.

