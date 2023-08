Météo: Légère baisse des températures

Une légère baisse des températures est attendue au cours de cette journée. Les maximales seront comprises entre 32 et 37 degrés dans les régions côtières, se situeront entre 39 et 44 degrés à l’intérieur du pays et atteindront 47 degrés à El Borma et à Borj El Khadra.

L’intensité du vent nécessite la vigilance près des côtes et la mer sera agitée à très agitée dans le nord, selon les prévisions de l’institut national de la météorologie(INM).

Le temps sera peu nuageux dans la plupart des régions et les nuages seront progressivement plus denses l’après-midi sur les hauteurs ouest et accompagnées de pluies éparses et orageuses.

