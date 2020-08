Météo: Légère baisse des températures, samedi

Une légère baisse des températures sera enregistrée, aujourd’hui, samedi, 22 aout 2020. Les températures maximales se situeront entre 32 et 37 degrés dans les régions côtières de l’Est, et entre 38 et 42 degrés, à l’intérieur du pays, avec des coups de sirocco, selon l’INM.

Le vent sera modéré, sa vitesse atteindra 40 Km/h. La Mer sera agitée au nord et peu agitée sur les côtes Est du pays.

Des cellules orageuses pourraient apparaitre, sur les hauteurs ouest, l’après-midi et qui seront probablement accompagnées de pluies isolées.