Une légère hausse des températures est attendue, samedi, 17 juin 2023. Les maximales oscilleront entre 27et 32 degrés dans le Nord et sur les hauteurs et se situeront entre 32 et 37 degrés dans le reste des régions.

Le temps sera peu nuageux sur l’ensemble du pays, selon les prévisions de l’Institut national de météorologie (INM).

L’intensité du vent connaîtra une baisse relative avec une vitesse maximale de 30 km/h et la mer sera houleuse à peu agitée .

