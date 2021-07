Météo: L’épisode caniculaire commence ce weekend

Le temps est aujourd’hui, dégagé à peu nuageux dans la plupart des régions du pays. Les températures sont en hausse au nord avec des degrés situés entre 34 et 39 près des côtes et sur les hauteurs et entre 38 et 42 sur le reste des régions avec des coups de sirocco, localement.

Le vent souffle de secteur Est faible à modéré, d’une vitesse de 10 à 25 km/h et devient plus fort près des côtes (entre 30 et 50 km/h). La mer est peu agitée à agitée, l’après-midi.

L’Institut National de la Météorologie évoque une importante montée des températures où les maximales dépasseront les moyennes saisonnières de 4 à 9 degrés dans la plupart des régions.

Les températures maximales atteindront 40 à 44 degrés dans la plupart des gouvernorats, dépassant ainsi, les moyennes saisonnières du mois de juillet qui sont généralement comprises entre 30 et 39 °C. «Dans le gouvernorat de Tunis, les températures atteindront 42 à 43 degrés à l’ombre, sachant que la moyenne saisonnière pour ce gouvernorat pour le mois de juillet se situe à 33 °C ». a-t-il précisé.

Il est précisé que « les températures sont généralement relevées à l’ombre et ne tiennent pas compte de l’ensoleillement. Pour obtenir les températures au soleil, il faut ajouter 5 à 6 degrés. Ainsi, les températures ressenties en plein soleil s’approcheront de 50 °C dans plusieurs gouvernorats (Béja, Jendouba, Bizerte…