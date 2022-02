Météo: Les Gouvernorats de Kasserine, Gafsa et Tozeur placés en vigilance orange

L’Institut National la Météorologie (INM) a actualisé mardi, sa carte de vigilance, en plaçant les gouvernorats de Kasserine, Gafsa et Tozeur, en vigilance orange.

Des vents violents dépassant 100 km/h soufflent en rafales sur ces gouvernorats et suscitent des phénomènes de sable, ce qui réduit davantage la visibilité horizontale dans les zones désertiques.

Pour les régions placées en vigilance jaune, l’INM a appelé à faire preuve de prudence dans les activités quotidiennes, en raison des vents forts et des cellules orageuses actives sur les gouvernorats du nord.

L’INM a également fait savoir que la mer sera forte à houleuse et que les bulletins d’alerte restent de vigueur pour les activités de navigation et de pêche.

Un temps froid marquera la nuit et les températures varieront entre 8 et 12°C et se situeront à 6 °C sur les hauteurs.