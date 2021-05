Ce samedi, le ciel est peu nuageux sur la plupart des régions.

Les températures sont en légère baisse des et les maximales seront comprises entre 26 et 32 °C, se situeront à 23° sur les hauteurs et atteindront 38 °C à El Borma et Borj El khadhra.

La vitesse du vent diminuera à 40 km/h. Mer très agitée à agitée.