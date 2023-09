Le temps sera marqué, samedi soir, par des nuages passagers dans la plupart des régions et les températures seront comprises entre 19 et 24°c dans le nord et sur les hauteurs et entre 25 et 30°c dans le reste des régions.

L’institut National de la Météorologie (INM) a indiqué, dans un bulletin de suivi, que le vent soufflera fort près des côtes et dans le sud et sera accompagné de phénomènes de sables.

La mer sera très agitée à houleuse.

