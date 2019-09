Météo: Passages nuageux sur le nord, le centre et le sud

La situation météorologique est marquée par des passages nuageux qui seront parfois abondants avec pluies isolées sur le nord et localement le centre et le sud et prenant temporairement un caractère orageux.

Vent de secteur Nord sur le nord et le centre et de secteur Est sur le sud assez fort de 30 à 50 km/h près des côtes et faible à modéré de 15 à 30 km/h ailleurs.

Mer houleuse dans le Golfe de Gabès et agitée ailleurs.

Températures maximales seront comprises entre 27 et 30°C sur le nord, les hauteurs et les régions côtières et entre 32 et 37°C ailleurs.

Prévisions pour Jeudi 5 Septembre 2019

Des passages nuageux seront parfois abondants avec pluies isolées sur l’extrême nord

Vent de secteur Nord sur le nord et le centre et de secteur Est sur le sud assez fort de 25 à 40 km/h près des côtes et faible à modéré de 15 à 30 km/h à l’intérieur du pays.

Mer agitée.

Températures maximales comprises entre 27 et 31°C sur le nord, les hauteurs et les régions côtières et entre 32 et 36°C ailleurs.