Météo: Persistance des pluies ce vendredi

Des pluies éparses et orageuses persisteront, vendredi, sur le nord, localement le centre et le sud, indique l’Institut National de la Météorologie (INM).

Elles seront parfois abondantes dans l’extrême nord-ouest et accompagnées de chute de grêle dans certains endroits ainsi que de neige sur les hauteurs de l’ouest.

Températures relativement en baisse. Les maximales seront comprises entre 8°c et 13°c dans le nord, le centre et le sud-est. Elles atteindront 5°c dans les hauteurs et oscilleront entre 13°c et 17°c dans le reste des régions.

Vents forts près des côtes et dans le sud.

