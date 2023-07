Les températures restent élevées, jeudi. Les maximales varieront entre 37 et 42 degrés, dans les régions côtières et entre 42 et 47 degrés à l’intérieur du pays, avec vent de sirocco, indique l’Institut National de la Météorologie (INM).

Le vent sera faible à modéré et la mer peu agitée.

