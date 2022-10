Ciel partiellement à densément nuageux mercredi, sur le nord et le centre, l’après-midi, avec pluies éparses et orageuses et possibilité de chute de grêle et apparition de la foudre par endroits.

Vent généralement faible à modéré, devenant plus fort sous orages avec une vitesse dépassant temporairement 70 km/h. Mer peu agitée à moutonneuse.

Légère hausse des températures et les maximales varieront entre 25 et 30 °C dans le nord et le centre et entre 30 et 35 °C dans le sud.