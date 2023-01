Météo: Pluies éparses attendues, la nuit, sur le nord

Des pluies éparses sont attendues, la nuit, sur le nord, elles seront parfois orageuses sur les régions côtières, et seront localement intenses sur le Cap bon avec des chutes de neige sur les hauteurs ouest, a fait savoir jeudi, l’INM.

Les températures resteront basses et les maximales varieront la nuit, entre 4 et 8 degrés et se situeront à 0 degrés sur les hauteurs.

Le temps sera stable sur le reste des régions. Un vent fort continuera de souffler près des côtes, sur les hauteurs et le sud. La mer sera agitée à très agitée.