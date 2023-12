Météo: Pluies éparses et localement orageuses attendues sur le nord et les régions ouest

Le temps sera partiellement nuageux et les nuages seront parfois denses cet après-midi avec pluies éparses et localement orageuse sur le nord et les régions ouest. Ces précipitations engloberont au cours de la nuit le reste des régions et elles seront localement abondantes sur les gouvernorats de Bizerte, Béja et Jendouba, selon les prévisions de l’Institut National de la Météorologie (INM). Les températures maximales seront comprises entre 13 et 19 degrés et atteindront 10 degrés sur les hauteurs ouest. Le vent soufflera fort près des côtes et relativement fort sur le reste des régions avec des tourbillons de sable locaux sur le sud-Est.

