Météo : Pluies éparses et locales sur l’extrême nord

Possibilité de pluies éparses et locales sur l’extrême-nord puis sur quelques communes ouest du nord et du centre. Temps stable ailleurs.

Vent fort prés des côtes et sur le sud où il sera accompagné de phénomènes de sable et vigilance requise. Mer agitée à très agitée à l’Est du pays.

Légère baisse des températures et les maximales seront comprises entre 19 et 25 °C dans le nord, les hauteurs et les régions côtières et entre 26 et 31°C sur les autres régions à l’exception d’El Borma et Borj el-Khadhra où elles atteindront 35°C.

- Publicité-