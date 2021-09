Météo: pluies éparses et orageuses attendues, lundi soir, sur le nord et le centre

Des pluies éparses et orageuses sont attendues, lundi soir, sur le nord et le centre, avec possibilité de chute de grêle dans des endroits bien définis. Ces pluies seront parfois orageuses dans certaines délégations (Kef, Siliana, Kasserine, Kairouan et Zagouan…), a indiqué l’Institut national de météorologie (INM) dans un bulletin de suivi publié sur Facebook.

Le vent soufflera relativement fort à fort prés des côtes et sur le sud où il provoque des phénomènes de sable et de poussière et la mer sera agitée à très agitée dans le golfe de Gabès.

Les températures seront comprises entre 20 et 25 degrés dans le nord et le centre et entre 25 et 30 degrés au sud.