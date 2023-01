Météo: Pluies éparses prévues sur les régions nord

Quelques pluies éparses sont prévues, mercredi, sur le nord et le ciel sera dégagé sur le centre et le sud, selon l’Institut national de la météorologie (INM).

L’activité du vent se poursuivra relativement près des côtes et sur les hauteurs avec une vitesse qui pourra atteindre 40 km/h. La mer sera très agitée dans le nord et agitée dans le reste des régions.

Les températures seront stationnaires et les maximales seront comprises entre 16 et 20 degrés et atteindront 14 degrés sur les hauteurs.

