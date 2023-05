Météo : Pluies éparses sur le nord et localement le centre

Ciel partiellement à densément nuageux avec pluies éparses et temporairement orageuses sur le nord et localement le centre, puis sur certaines régions du sud, la nuit. Ces pluies seront parfois intenses sur les régions du nord avec possibilité de chute de grêles par endroits.

Vent modéré à relativement fort de 20 à 50 km/h sur le nord et relativement fort à fort de 40 à 60 km/h sur le reste des régions et atteindra temporairement 80 km/h en rafales avec phénomènes de sable sur le sud.

Mer agitée à très agitée dans le nord et très agitée à localement houleuse sur le reste des côtes.

Températures maximales comprises entre 16 et 23 °C dans le nord et le centre et entre 25 et 32°C ailleurs à l’exception des hauteurs où les maximales se situeront à 14°C et l’extrême sud où elles resteront élevées de 34 à 38°C.

